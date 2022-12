Pelé morreu: família do Rei do Futebol posta mensagens de despedida nas redes sociais

Pouco após a confirmação da morte de Pelé nesta quinta-feira (29), uma de suas filhas, Kely Nascimento, postou uma mensagem curta de homenagem ao Rei do Futebol junto a uma foto da família.

"Tudo que nos somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz", escreveu.

Arthur Spies, neto de Edson Arantes do Nascimento, também escreveu nas redes sociais. O longo depoimento de Arthur começou com a afirmação de que hoje é "o dia mais doloroso da vida".

"Com certeza hoje é um dia muito doloroso, o mais doloroso da minha vida, mas agora só resta lembrar dos momentos bons, do que o Pelé fez para o Brasil e para o mundo, as pessoas que ele ajudou e as conquistas que ele teve na carreira e na vida dele. [...] Te amo muito vô, independente da onde você esteja, sempre te levarei junto na minha vida, em momentos bons e momentos ruins, porque eu sei que se você estivesse aqui você me apoiaria", escreveu.

Ex-jogador e atual técnico do Londrina, Edinho é filho do primeiro casamento do Rei do Futebol. Ele postou o adeus ao pai no Instagram. "Vai com Deus, meu pai".

Quem são os filhos de Pelé

Edson Arantes do Nascimento se casou três vezes e teve registrados cinco filhos, que são provenientes dos dois primeiros matrimônios, com Rosemeri dos Reis Cholbi e Assíria Nascimento.

Filhos de Pelé na sequência: Edinho, Celeste, Joshua, Kely e Flávia (abaixo)

Atualmente, Pelé era casado com Márcia Aoki desde 2016, mas não tiveram filhos. Além dos cinco herdeiros reconhecidos, o Rei também teve duas filhas fora dos matrimônios, às quais tiveram de travar batalhas judiciais para que fossem vistas como descendentes do ex-jogador.

Do primeiro casamento, com Rosemeri, Pelé é pai de Kelly Cristina (1967), Jennifer (1978) e de Edinho (1970), ex-goleiro de futebol e atual treinador do Londrina.

Do relacionamento com Assíria, Pelé teve os gêmeos Joshua e Celeste, nascidos em 1996. Eles se dividem entre o Brasil e os Estados Unidos e não aparecem muito na mídia.

Fora do casamento, Pelé foi pai de Sandra Regina Machado (1964-2006), fruto de uma traição do Rei à Rosemeri com Anísia Machado. O Rei nunca quis reconhecê-la e foram longos anos de disputa no tribunal até que isso acontecesse. Sandra morreu de câncer em 2006.

A outra filha é Flávia Kurtz, igualmente fruto de um caso extraconjugal à época da relação com Rosemeri, com a jornalista Lenita Kurtz. Flávia foi reconhecida pelo Rei e conseguiu construir uma relação com ele, tanto que já foi fotografada junto aos outros irmãos.