Última internação de Pelé para tratamento do câncer completa um mês; relembre evolução do caso

Nesta quinta-feira completa exatos 30 dias desde que o Rei do futebol deu entrada no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O veterano foi diagnosticado com um câncer no cólon em setembro do ano passado e desde dezembro realiza quimiterapia. No entanto, nos últimos 30 dias o astro do futebol tem necessitado de cuidados redobrados e por conta disso tem passado a maior parte do tempo recebendo atenção médica e da família.

Pelé é levado para UTI após infecção urinária

Durante uma internação no início do ano, Pelé confirmou a metástase - disseminação do câncer - no intestino, pulmão e fígado. Além disso, ele passou recentemente por uma infecção urinária e precisou ser levado para a UTI. No dia 29 de novembro, o ídolo retorna ao hospital, acompanhado da esposa, Márcia Aoky. Nesta nova visita, o bicampeão do Mundo apresentava um inchaço pelo corpo, edema generalizado e insuficiência cardíaca.

No dia seguinte, o hospital divulgou uma nota onde afirmou que Pelé havia sido internado “para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon identificado em setembro de 2021”. E que “após avaliação médica, o paciente foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação em uma unidade semi-intensiva ou UTI. O ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável”.

Nas redes sociais, uma das filhas do ex-jogador, Kely Nascimento, garantiu que o pai estava "regulando medicamento" e que não havia "surpresa nem emergência". Diante de tantas especulações, Kely tem se pronunciado na internet com frequência para atualizar o estado do pai e, eventualmente, desabafar sobre a condição do ídolo.

“Olá, amigos. A mídia está surtando novamente e eu quero vir aqui abafar um pouquinho. Meu pai está internado, está regulando medicamento. Eu não estou pulando num voo para correr lá. Os meus irmãos estão no Brasil visitando e eu vou no Ano Novo. Não tem surpresa nem emergência. Agradecemos muito todo carinho e amor que vocês transmitem!", postou Kely em sua conta no Instagram.

No início deste mês, o jornal “Folha de São Paulo” disse que a quimioterapia do rei havia sido suspensa e que a partir de então, os cuidados eram paliativos, ou seja, ele recebe tratamento especial para aliviar a dor e falta de ar.

Não bastasse todos os problemas, ele ainda recebeu o diagnóstico de infecção respiratória. Dia 3 de dezembro um novo boletim foi divulgado. “(Pelé) segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h”.

Durante o período de internação, ele chegou a receber a solidariedade do mundo esportivo, sobretudo durante a Copa do Mundo. No jogo entre Brasil e Camarões, vários cartazes e faixas foram estendidas ao longo do estádio. Contra a Coreia do Sul, os jogadores levaram uma faixa com o nome dele escrito, além de uma foto.

Três dias depois, um novo boletim médico foi emitido pelo Albert Einstein. “O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências”.

A atualização seguinte veio apenas no dia 12. Na época, o hospital disse que “o paciente continua apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória”. Além de estar em “quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis”. Depois deste, um último divulgado dia 21, trouxe uma leve piora no quadro de saúde do rei.

“Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica”, disse a nota.