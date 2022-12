Tradicional 'Jogo das Estrelas' contou com homenagens a Pelé e Roberto Dinamite; veja mais

Na noite desta quarta-feira (28), no estádio do Maracanã, o ex-jogador Zico promoveu o tradicional Jogo das Estrelas, que reúne personalidades do futebol em uma confraternização do esporte, que este ano teve um momento importante: a homenagem ao Rei Pelé e Roberto Dinamite, grande ídolo vascaíno.

Antes da bola rolar, os atletas escalados vestiram uma camisa de apoio ao ídolo do Santos. Pelé está internado em São Paulo desde o mês de novembro, por conta de um câncer no cólon. Além dele, o craque vascaíno e ex-presidente, Roberto Dinamite, também passa por tratamento de saúde. Ambos foram homenageados pelo Galinho.

SAIBA MAIS



“Gostaria de lembrar do meu amigo Dinamite. Os dois (Roberto e Pelé) vivem momentos parecidos, de muita dificuldade. Estão sendo muito guerreiros para superar esse momento. Dinamite, amigo do coração e do peito, começamos juntos, a mesma coisa. Deus está no controle”, disse Zico.

Zico e Dinamite são contemporâneos no mundo da bola e possuem uma grande amizade. Ambos fizeram suas carreiras durante os anos 70 e 80, enquanto Pelé surgiu no futebol ainda nos anos 50.