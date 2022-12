Filha de Pelé relata momentos de 'tristeza e desespero' durante o tratamento do pai

Com Pelé internado desde o dia 29 de novembro, em tratamento contra o câncer de cólon, os filhos do Rei do Futebol se revezam para acompanhá-lo, no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Uma das filhas, Kelly Nascimento, compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (28), sobre os familiares terem vivido momento de "tristeza e desespero" e relembrou momentos felizes que viveu com o astro. Veja a publicação:

VEJA MAIS

Pelé, que tem um quadro de saúde delicado, continua em um quarto comum, sem necessidade de transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O último boletim médico saiu há uma semana, no dia 21, e indicava uma piora em seu quadro de saúde.