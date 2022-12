Pelé morreu: Jogadores famosos lamentam morte do 'maior de todos' no futebol

O Rei Pelé morreu na tarde desta quinta-feira (29), aos 82 anos. O jogador de futebol que marcou a história do Brasil em Copas do Mundo estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro. Edson Arantes do Nascimento passou a não responder mais ao tratamento quimioterápico que fazia desde setembro de 2021, quando foi operado de um câncer no intestino. Nas redes sociais, o ídolo que vinha lutando contra o câncer recebeu homenagens de muitos amigos famosos, desde os mais próximos até os que admiravam o seu trabalho.

