Pelé morreu: saiba onde será o velório e enterro do Rei do Futebol

Tricampeão mundial com a Seleção Brasileira, Pelé morreu nesta quarta-feira (29), em São Paulo. O velório e as outras solenidades de despedida ao Rei do Futebol serão feitas na Vila Belmiro, estádio do Santos, em São Paulo, clube formador do ex-atleta.

O velório na Vila Belmiro é um pedido feito por Pelé à família. Devido a piora no estado de saúde do ex-jogador, o Santos já havia montado uma estrutura no gramado do estádio nos últimos dias.

Apesar do local já está definido, ainda não foram divulgados detalhes da cerimônia, como a data e o horário da abertura do velório para os torcedores.

O sepultamento de Pelé será feito logo em seguida ao velório. Também a pedido do ex-jogador, o corpo do tricampeão mundial será enterrado em Santos.