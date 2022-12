Pelé morreu: jornais do mundo lamentam a morte do Rei do Futebol

Entre as manchetes, “o rosto do futebol”, “lenda” e “maior jogador”. São algumas das definições para falar sobre o legado de Pelé, que morreu aos 82 anos nesta quinta-feira (29), após batalha contra um câncer. Com informações do GE.

Recorte do jornal francês Le Parisien (Reprodução)

O “Le Parisien”, da França, estampou: "Pelé, o maior jogador de futebol da história, morre". A publicação afirma que o brasileiro é conhecido como o maior nome do futebol na história.

Já o “The Times”, do Reino Unido, destacou que Pelé foi o primeiro superastro do futebol: "Pelé, o primeiro astro do futebol morre aos 82 anos".

Recorte do jornal britânico The Times (Reprodução)

A “Gazzetta dello Sport”, da Itália, ressaltou as três Copas conquistadas por Pelé: "O mundo do futebol de luto: morre Pelé aos 82 anos" / "Pelé, o rei do futebol dançado: três Copas do Mundo, mais de mil gols, a arte do impossível".

O argentino “Olé” estampou: "Dor mundial: morreu Pelé". A publicação não afirma que Pelé é o maior, mas “um dos maiores da história do futebol”.

"Marca", da Espanha, coloca Pelé com a coroa (Reprodução)

Para o “Marca”, da Espanha, não há dúvidas: “o futebol perde seu Rei". A publicação colocou uma foto de Pelé jovem com uma coroa na cabeça.

O alemão “Bild” também cravou para a história: “o maior”. A manchete diz: "O maior jogador de futebol de todos os tempos deixou o campo. Pelé morreu. Ele tinha 82 anos".