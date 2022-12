Pelé morreu: autoridades do Brasil e de outros países se manifestam sobre legado do Rei do Futebol

A morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, nesta quinta-feira (29), causou sentimento de comoção não apenas no meio esportivo, mas também no meio político nacional e internacional. Autoridades do Brasil e de outros países lamentaram a morte e têm usado as redes sociais para destacar o legado do rei do futebol.

O presidente da França Emmanuel Macron escreveu "O Jogo. O Rei. A Eternidade".

Outra autoridade internacional que lamentou a morte do ídolo brasileiro foi a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. "Graças ao seu talento e à sua classe, conseguiu deixar a sua marca mesmo nas gerações que não tiveram a sorte de o ver jogar. Hoje o mundo inteiro chora uma lenda chamada Pelé".

Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco afirmou que Pelé foi "o mais magistral jogador de futebol que o mundo viu".

Para outro representante do parlamento estadual, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Pelé "honrou e dignificou o Brasil e seu povo".

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes publicou uma foto ao lado de Pelé. "O gênio da bola, que encantou e só trouxe muita felicidade ao Brasil, agora nos faz chorar. Descanse em paz, querido amigo: hoje você nasce para a eternidade!".

Quem também publicou uma foto ao lado do rei do futebol foi o ex-juiz e senador eleito Sérgio Moro. "Lembro da paciência dele em atender, mesmo com problemas de saúde, uma imensa fila de crianças para fotos e autógrafos".

O governador do Pará Helder Barbalho e o senador Jader Barbalho também lamentaram a morte do ídolo.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, também fez uma homenagem ao rei do futebol em suas redes sociais.

A ex-presidente Dilma Rousseff também se manifestou pelas redes sociais.