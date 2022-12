Pelé morreu: Rei do Futebol já foi Ministro do Esporte durante o governo de FHC; relembre

O rei Pelé, conhecido pela marcante trajetória no futebol, morreu nesta quinta-feira (29) após ter complicações ocasionadas por um câncer de intestino. Além da carreira dentro dos campos, ainda exaltada décadas após sua aposentadoria, Pelé também trabalhou na política como Ministro do Esporte, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC).

VEJA MAIS

Relembre a trajetória de Pelé na política

Pelé foi nomeado para o cargo em 1995, onde permaneceu até o ano de 1998. Um dos seus principais objetivos era modernizar o futebol e assegurar os direitos trabalhistas aos atletas profissionais.

Durante o tempo em que o atleta foi ministro, o presidente FHC sancionou a “Lei Pelé”, que passou a estabelecer novas regras para o futebol no Brasil, exigindo a extinção da figura do passe nos contratos dos jogadores de futebol em três anos. Com a lei entrando em vigor, os clubes deveriam implementar a profissionalização, e, assim, as associações passaram a pagar imposto de renda.

Em maio de 1998, Pelé deixou o cargo de Ministro dos Esportes após ter a exoneração assinada por Fernando Henrique Cardoso, em Brasília, e publicada no "Diário Oficial" da União. Com a saída do rei, o Ministério dos Esportes foi extinto do governo FHC e teve alguns setores agregados ao Ministério da Educação (MEC).

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)