Pelé morreu: Governador Helder Barbalho lamenta morte do 'Rei' e mostra camisa autografada

O governador Helder Barbalho (MDB) lamentou a morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, nesta quinta-feira (29). "O futebol perde hoje um dos maiores ídolos da sua história. Pelé foi rei dentro e fora de campo", escreveu o emedebista, em suas redes sociais. A mensagem foi publicada com uma foto do ex-jogador e outra de uma camisa autografada do Santos, time de revelou o Rei do Futebol.

