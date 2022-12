Pelé morreu: Em homenagem, clubes do Parazão não usarão a camisa 10; veja a lista

Em forma de homenagem a Pelé, que morreu nesta quinta-feira (29), após a luta contra o câncer, a Federação Paraense de Futebol (FPF) decidiu que nenhum clube do Campeonato Paraense 2023 usará a camisa 10 ao longo do estadual. A FPF declarou luto de 10 dias.

Além disso, a entidade destaca que o jogador será lembrado em cada partida do torneio. Ainda de acordo com a FPF, todos os times acataram o pedido e as camisas 10 de cada equipe serão emolduradas e colocadas pelos capitães dos times em uma placa especial.

A Federação relembrou na publicação que Pelé vestiu a camisa do Remo dentro do Estádio do Baenão, e chegou a enfrentar o Paysandu na Curuzu. O ex-jogador esteve em Belém pela primeira vez em 1965, quando atuava pelo Santos – seu time do coração – para jogar contra o Leão Azul.

Em 1968, o atacante esteve novamente em Belém, para jogar no Estádio da Curuzu, estádio mais antigo da capital paraense, para jogar contra o Paysandu. A Federação terminou se solidarizando "com a família, amigos e todos os que estão de luto com essa triste partida".

Confira a lista dos clubes do Parazão que não usarão a camisa 10 em 2023:

Águia de Marabá

Bragantino

Caeté

Cametá

Castanhal

Independente

Itupiranga

Paysandu

Remo

Tapajós

São Francisco

Tuna Luso

Confira o decreto da Federação Paraense de Futebol:

"Em homenagem e em sinal de luto do futebol paraense, durante todo o Parazão Inclusivo 2023, nenhum dos 12 clubes que disputam o Campeonato usarão a camisa 10 em seus jogos. Uma iniciativa da FPF e que foi acatada por todos os times. Mas o Rei estará presente nas principais partidas através das camisas 10 que serão emolduradas e colocadas pelos capitães dos times em uma placa especial.

A Federação Paraense de Futebol decreta luto oficial de 10 dias".