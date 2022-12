Pelé morreu: Famosos homenageiam o Rei do Futebol

Djavan, Carlinhos Brown, o ex-BBB Eliezer, Galvão Bueno e Felipe Neto são algumas das celebridades que renderam homenagens ao Rei Pelé, que morreu na tarde desta quinta-feira (29).

VEJA MAIS

Djavan postou que "Todo fã de futebol também é fã de Pelé" e completou: "Pelé transcendeu o esporte e fez arte com os pés! Sempre será um gigante! Obrigado, Pelé!"

Carlinhos Brown escreveu um poema de despedida àquele que foi um dos maiores atletas da história do Brasil: Minha infância agradecida viu pela lama, viu pela grama, viu a bola pela vida, viu a pele arrepiada, ouviu os batuques do rumpilé, e em tudo isso eu vi Pelé. E continuo sentido Pelé. O Rei mais legítimo do Brasil. Esse não era só majestade com os pés."

"Meu amigo Édson se foi!! Que tristeza! Mas Pelé, não!! Pelé é eterno!! Rei Pelé!! Primeiro e único!!", desabafou Galvão Bueno.

"Descanse em paz, Rei Pelé! Que Deus conforte todos familiares e amigos nesse momento tão triste", desejou Elizer.

Felipe Neto compartilhou um vídeo do Rei do Futebol em campo e enalteceu que ele às vezes chutava para o gol com a pena esquerda para confundir o goleiro. "Que jogador faz isso?", questionou.

O ator e comediante Fábio Rabin escreveu: "Esse cara virou adjetivo… quando você é bom em algo dizem: esse é o Pelé dos médicos, o Pelé dos pilotos, o Pelé das vendas… Mas só ele era o Pelé".

Preta Gil desejou condolências à família do jogador: "Nós te amaremos pra sempre, o Rei é eterno!!! Descanse em paz, meus mais sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos!!!"

Internacional

O cantor espanhol Alejandro Sanz também fez um post para Pelé dizendo: "Nos despedimos do Rei Pelé, tricampeão, que elevou o futebol à sua essência máxima. Eterno".