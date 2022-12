Pesquisador do Remo relembra Pelé no Baenão, cita Messi, CR7 e Maradona e diz: 'São súditos’

A morte de Pelé nesta quinta-feira (29), deixou os amantes do futebol de luto. Em Belém, o torcedor e pesquisador do Remo, Orlando Ruffeil, conversou com a equipe de O Liberal, sobre a partida Remo x Santos-SP, no dia 29 de abril de 1965, no Baenão, em um amistoso. O Peixe venceu o Remo por 9 a 4, com cinco gols de Pelé, que vestiu a camisa do Remo, para delírio dos torcedores.

“O Baenão estava lotado, tiveram que colocar cadeiras ao redor do gramado para aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. Eu tinha 14 anos, tive o prazer de assistir à partida nas cadeiras cativas do Baenão levado pelo meu tio Alberto Ruffeil, que era tunante”, relembrou Orlando Ruffeil, ao O Liberal.

Segundo Orlando Ruffeil, o Remo estava em excursão para o Acre-AC e poucos titulares ficaram em Belém, como zagueiro Socó, o ponta-esquerda Chamilia e Zé Ilídio, que jogava na ponta-direita. A partida foi mais especial ainda para o público paraense, pois marcou a estreia de Carlos Alberto Torres, o capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México.

O pesquisador azulino falou da partida e da surpresa do público ao perceber que Pelé estava vestindo a camisa do Remo.

“O Santos adentrou ao gramado com Pelé à frente vestindo o manto sagrado azulino e com um ramo de flores. Foi um jogo inesquecível, uma noite memorável que jamais se apagará da minha retina”, falou.

Orlando Ruffeil lamentou a morte de Pelé, cita jogadores que se destacaram e ainda estão em atividade, e lembra com carinho do dia em que viu o Rei do Futebol de pertinho no Baenão.

“Perdemos um ícone do esporte. O Pelé parou guerra, fez mais de mil gols, conquistou três Copas do Mundo e foi eleito o rei do Futebol. Jamais teremos alguém assim, os mais jovens falam do Messi, Cristiano Ronaldo, outros citam Maradona, Eusébio, mas, na minha opinião, todos são súditos de Pelé”, finalizou.