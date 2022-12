Pelé morreu: Remo e Paysandu fazem homenagem ao Rei do Futebol nas redes sociais

Remo e Paysandu realizaram homenagens ao “Rei do Futebol”. Leão e Papão, que já jogaram contra Pelé, reverenciaram o ex-jogador, que morreu na tarde desta quinta-feira (29), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

VEJA MAIS

O Paysandu utilizou seu perfil nas redes sociais para homenagear Pelé. O clube bicolor trocou as imagem dos perfis do Twitter, Instagram e Facebook em preto e branco, além de colocar uma coroa com o número 10, que Pelé costumava utilizar quando jogador. Na legenda o Papão escreveu “Eternamente o nosso REI”.

O Remo, clube que Pelé vestiu a camisa quando jogou um amistoso em Belém, no Baenão, publicou uma foto em que o Rei do Futebol está com manto azulino e flores e escreveu: “Um Deus nunca morre. Descanse em paz, Rei Pelé. O seu legado jamais será esquecido”.