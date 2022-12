Mãe de Pelé ainda não sabe da morte do filho, revela irmã Maria Lúcia

Passadas 24h da morte de Pelé, a irmã do Rei do Futebol revelou que a mãe, Dona Celeste, de 100 anos de idade, ainda não sabe do falecimento do filho. Em entrevista à ESPN, Maria Lúcia do Nascimento explicou que conversou com a mãe nos últimos dias, para deixá-la por dentro do que vinha acontecendo, não sabe até que ponto Dona Celeste tem consciência da situação.

"Não [Dona Celeste não sabe]. Nós conversamos, mas ela não sabe. Ela está bem, mas está no mundinho dela. Ela não está sabendo. Ou sabe. Às vezes, eu falo: 'Celestica, o Dico tá assim'. Ela abre o olho, e eu falo: 'Vamos rezar por ele'. Mas ela não está consciente", explicou Maria Lúcia.

Mária Lúcia também contou como vinha acompanhando a situação do irmão. A última visita ao Rei Pelé ocorreu há pouco mais de uma semana. Ela contou como foi a última conversa com o ex-jogador.

"Estivemos com ele [no dia 21]. Ele próprio já sentia. Estava tranquilo. Conversamos um pouco. Com ele, eu via que ele sentia. Sabia que estava partindo. Como ele é muito religioso, quando ele conversava comigo, ele falava que estava na mão de Deus", concluiu.

Adeus ao Rei do Futebol

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu na tarde da última quinta-feira (29), aos 82 anos, de falência múltima dos órgãos após o tratamento contra um câncer no cólon do intestino. O Rei do Futebol estava internado no Hospital Albert Einstein há mais de um mês. O velório será realizado na próxima segunda-feira (3), na Vila Belmiro, estádio do Santos, clube pelo qual fez história.