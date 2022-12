Pelé morreu: Vaticano presta homenagem com fotos do 'Rei, dois Papas e dois Santos'

O Vaticano prestou homenagem a Pelé, Rei do Futebol, que morreu na tarde da última quinta-feira (29) em São Paulo. A postagem, feita nas redes sociais, mostra o ex-jogador ao lado de quatro papas e tem como legenda "O Rei, dois Papas e dois Santos".

A primeira foto mostra o papa Francisco segurando uma camisa antiga da Seleção Brasileira com uma mensagem autografada por Pelé, entregue em 21 de fevereiro de 2014, com os dizeres: "Para o Papa Francisco, com respeito e admiração. Edson Pelé".

Em seguida, o Rei aparece conversando com o papa emérito Bento XVI, foto que foi produzida em 2005. Na ocasião, Pelé esteve presente na Jornada Mundial da Juventude, realizada na Alemanha em agosto de 2005.

Com relação aos "santos", o Vaticano publicou imagens do ídolo do futebol mundial com João Paulo II e Paulo VI, dois papas que já faleceram e foram beatificados.