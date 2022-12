Pelé morreu: Cristo Redentor é iluminado em homenagem ao rei do futebol; veja

Como forma de homenagear Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que morreu na tarde desta quinta-feira (29), o Cristo Redentor foi iluminado de forma especial. O monumento - um dos maiores cartões postais do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro – ficou nas cores verde e amarela. Tons estes carregados com orgulho em três títulos de Copas do Mundo, vividos pelo ex-jogador de futebol da Seleção Brasileira.

Essa é uma das formas singelas de dar adeus ao Rei do Futebol, cuja partida gerou comoção pelo país. A iluminação permanecerá assim até amanhã, sexta-feira (30). Veja!

O velório de Pelé será na próxima segunda-feira (2), em Santos (SP). O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor lamentou o falecimento do ex-atleta. "O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do Sr. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, maior ídolo do futebol brasileiro e mundial".

VEJA MAIS