Pelé morreu: O rei do futebol tocava, compunha e até cantou com Elis Regina e Roberto Carlos

Em 1969, Pelé e Elis Regina entraram no estúdio para gravar juntos o samba-canção “Tabelinha Pelé X Elis”. Foi quando o jogador, que faleceu nesta quinta-feira (29), atraiu a atenção e gravou também com Roberto Carlos, Jair Rodrigues e Sérgio Mendes.

O jogador e a cantora gaúcha fizeram um EP também chamado "Tabelinha Pelé X Elis", que contém duas composições assinadas pelo próprio Pelé: o samba-canção dolente “Perdão, Não Tem” e “Vexamão”, quase um diálogo em que Pelé justifica a falta de habilidade em cantar.

No estúdio, Elis comentou com Pelé sobre a faixa "Perdão Não Tem": “Eu acho que quando você fez essa música, foi com dor-de-cotovelo”. “Agora, depois de tanto tempo/ Quer partir, sem dizer qual a razão”, diz a letra.

Uma das primeiras composições de Pelé foi "Meu Mundo É Uma Bola", de 1977, que virou um samba com a melodia de Sergio Mendes e o jogador chegou a apresentar tocando ao violão. Naquele ano, Roberto Carlos convidou o Rei do Futebol para tocar o hit com ele, no seu programa de fim de ano.

Em 1981, Pelé gravou com Jair Rodrigues a canção "Cidade Grande", composição do atleta.

"ABC do Bicho Papão" foi uma música infantil composta por Pelé que foi gravada pelo grupo musical infantol Trem da Alegria, em 1985. Em 1999, o single virou tema de uma campanha publicitária do Ministério da Educação.

Uma das gravações mais recentes do atleta foi "Esperança", feita para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.