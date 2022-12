Xuxa definiu Pelé como o seu 'primeiro amor'

Com o falecimento de Pelé, nesta quinta-feira, 29, veio à tona a lembrança do namoro que Xuxa teve com Pelé, quando ela não era tão famosa. Em uma entrevista dada ao poscast Papagaio Falante, em abril deste ano, a apresentadora afirmou que o rei do futebol foi o seu primeiro amor e que eles se conheceram em um ensaio fotográfico, quando ela tinha apenas 17 anos. Ele era 23 anos mais velho do que a loira. O relacionamento durou seis anos e acabou por motivo de traição dele, contou Xuxa.

Na entrevista, Xuxa disse que, no dia em que conheceu Pelé, ele todas as modelos que participaram da sessão de fotos para uma boate, onde deu um beijo "quase na boca" dela. Isso aconteceu muito antes dela se tornar apresentadora infantil na Globo. A R e xuxaainha dos Baixinhos completou que a relação com Pelé não foi fácil porque ele teria "dupla personalidade" e falava na terceira pessoa.

"Eu me apaixonei pelo Dico (apelido), que era apaixonado, era família. (...) Mas às vezes (ele) chegava com camisa suja de batom. Dizia: 'essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé'. Eu era muito nova. Não foi fácil", desabafou.

Xuxa já havia contado que o namoro acabou porque foi traída e que ele era contra a ida da artista para a Globo, onde teria um programa de mais destaque, dizendo para ela que "ser a primeira era muito difícil".