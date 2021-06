Apresentadora afirma que Xuxa perdeu a virgindade com Sérgio Mallandro: 'Ela fala que foi o Pelé'

A apresentadora Flor Fernandez causou grande repercussão nas redes sociais. Na última terça-feira (8), durante o programa 'Focozalizando', do SBT, Flor afirmou que Xuxa perdeu a virgindade com o ator e humorista Sérgio Mallandro.

Chris Flores foi a responsável em divulgar a informação durante o programa. “Flor contou aqui ontem que Mallandro foi o primeiro homem de Xuxa”, disse.

Flor Fernandez, então, reforçou. “Ela fala que foi o Pelé, mas foi o Mallandro”, ressaltou.

Xuxa já namorou com o 'Rei' do futebol, Pelé. Com Sérgio Mallandro, nenhum romance foi confirmado por ambas as partes. A rainha do baixinhos e o ator estiveram juntos no cinema, porém, no filme 'Lua de Cristal', de 1990.