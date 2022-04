Xuxa revela momento íntimo com Senna e diz que Pelé tem dupla personalidade

Em entrevista ao podcast 'Papagaio Falante', de Sérgio Mallandro, Xuxa compartilhou diversos momentos que viveu ao lado de Ayrton Senna, quando os dois eram namorados. Ela revelou que pediu para o piloto usar capacete em um momento de intimidade do casal, que ficou junto entre 1988 e 1989.

Segundo a apresentadora, o fato ocorreu após ela contar a Senna, a quem chamava carinhosamente de "Beco", sobre um episódio de um relacionamento anterior, quando o parceiro pediu para que ela cantasse a música "Quem quer pão?" em um momento íntimo.

"Quando me relacionei com o Beco, contei como uma coisa engraçada. Só que na hora que a gente foi ficar junto, ele começou a puxar meu cabelo, como se fosse uma chuca, para cima. Eu falei para ele: 'você quer ficar com a Xuxa da televisão, com chuquinha, com bota. Não tem problema. Eu boto a bota, a chuquinha, e você bota o capacete?'. Foi para pagar com a mesma moeda. Na hora que ele foi, eu fiz 'tananam, tananam' [cantando o 'Tema da Vitória']", contou.

Ela ainda compartilhou que Senna, certa vez, ligou para a TV Globo procurando por ela e disse que queria conhecer "a mulher mais bonita do Brasil". "Eu tinha uma coisa com o Beco que ninguém vai entender. Eu falava que eu pensava nele, e ele ligava para mim. A gente tinha uma coisa bem diferente", disse.

A mãe de Sasha falou mais sobre os momentos com o tricampeão da Fórmula 1: "O sonho dele era que o carro de Fórmula 1 tivesse o outro lugar [ao lado do piloto], porque ele dizia que queria muito dividir isso comigo. Ele me passava com detalhes tudo o que vivia ali. Ele me ligava dizendo: 'rodei, capotei, adorei'. Quanto mais adrenalina, melhor. Ele precisava disso", falou.

"As pessoas falam muito de alma gêmea e tal. Não sei se isso existe. Se ele fosse mulher, ele falava que gostaria muito de trabalhar com criança. E eu sempre falei para ele que gostava de carro. Eu sempre tive um pé pesado. Eu sempre quis correr. Se ele fosse mulher, ele dizia que gostaria de ter o meu trabalho. E eu, o dele. Então, a gente meio que se completava. Ele era ariano, e eu, também. A gente era muito parecido com gostos de cores e tudo. E também era ruim, porque, quando a gente brigava, eu, cabeça dura, esperava, e ele me esperava", disse a "Rainha dos Baixinhos".

Xuxa ainda disse que Senna foi a primeira grande perda de sua vida: "A primeira perda grande da minha vida foi quando o Ayrton se foi. Eu sempre achei que o mundo ia dar voltas, a gente ia se encontrar, eu ia falar tudo que eu queria falar, eu ia dizer coisas que eu não disse, eu ia pedir desculpa. Depois, eu vi que, ou você fala agora, faz agora, porque não existe o amanhã. Ali foi um grande aprendizado. Eu soube o que é perder alguém que me importava muito", dividiu.

Relacionamento com Pelé

Na mesma entrevista, a apresentadora ainda comentou sobre seu relacionamento, que durou 6 anos, com Pelé. O ex-jogador foi o "primeiro e grande amor" da atriz.

"Meu coração bateu mais forte. Eu falei: 'por que estou fazendo isso com esse cara bem mais velho do que eu?'. Não era uma coisa certa na minha cabeça. Mas ele insistiu. [Pelé] mandava flores para minha mãe, conversava com o meu pai", disse.

"Foi dos 17 aos 23 anos. Foram seis anos. O Pelé realmente tem dupla personalidade, ele fala na terceira pessoa. Eu me apaixonei muito pelo Dico (apelido), que era muito chegado à minha família, era muito divertido", contou.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)