Pelé morreu: Governo Lula vai dar nome do Rei do Futebol ao porto de Santos

O Porto de Santos, em São Paulo, receberá o nome de Pelé em homenagem ao craque do futebol, que morreu na quinta-feira (29), devido a complicações de um câncer no cólon. A decisão foi do futuro ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB-SP). Com informações da Folha de São Paulo.

A proposta inicial foi do deputado federal eleito e ex-prefeito de Santos, Paulo Barbosa (PSDB-SP), que deu a ideia ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSDB-SP). Os dois militaram por décadas juntos no PSDB.

Alckmin então telefonou para Márcio França para consultá-lo sobre a iniciativa, que foi prontamente aceita pelo futuro ministro. Os três são torcedores fanáticos do Santos, onde Pelé começou a carreira que o consagraria como maior jogador de futebol da história.

O decreto mudando o nome do local para Porto de Santos Pelé deve ser editado nas primeiras horas depois da posse de França no cargo, no dia 2 de janeiro.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)