Nasa faz homenagem a Pelé ‘colorindo’ galáxia em verde e amarela: ‘Para o rei do jogo bonito’

O Rei do Futebol, Pelé, morreu na tarde desta quinta-feira (29), aos 82 anos, e deixou o coração dos fãs e amantes do esporte entristecidos. Mesmo recebendo cuidados paliativos, o ex-atleta não resistiu e veio à óbito. Desde então, ele tem recebido várias homenagens de líderes mundiais, celebridades e jogadores de futebol, que se uniram para dar o último “adeus” ao craque. As informações são do portal Metrópoles.

VEJA MAIS

Os tributos ao Rei Pelé, porém, não ficaram apenas entre pessoas, públicas ou anônimas. Em uma publicação feita no Twitter, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, Nasa (na singla, em inglês), homenageou a passagem do jogador e compartilhou uma foto da galáxia nas cores verde e amarelo, em referência ao Brasil, país de origem do craque. Veja:

“Nós destacamos a passagem do lendário Pelé, conhecido por muitos com o rei do ‘jogo bonito’. Essa imagem de uma galáxia em espiral na constelação Sculptor exibe as cores do Brasil”, escreveu a Nasa no post.