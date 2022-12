Pelé morreu: O Atleta do Século fez filme com Stallone e Michael Caine

Fora do campo de futebol, Pelé, que faleceu nesta quinta-feira (29), teve uma inserção de "peso" no cinema. Em 1982, ele contracenou com os astros Sylvester Stallone e Michael Caine no filme "Fuga para a Vitória", rodado em Hollywood.

O filme conta a história do jogador John Colby (Caine), que estava em um campo de concentração durante a II Guerra Mundial, e recebe a proposta para montar um time de futebol que iria enfrentar o time dos guardas nazistas. Pelé interpreta Luis, um jogador que ajuda Colby e Robert Hatch (Stallone) a vencer a disputa.

VEJA MAIS

Pelé participou como ator, mas também ajudou a montar as jogadas que aparecem no filme, incluindo a cena clássica em que faz um gol de bicicleta. Além disso, fora do set de filmagem ensinava Stallone a jogar futebol, ajudando o ator a se aprimorar para fazer o papel. Em uma dessas partidas, Stallone, que fazia o papel de goleiro, quebrou um dedo ao tentar segurar um chute de Pelé e as gravações foram suspensas até a recuperação do astro do cinema.