Pelé morreu: O rei do futebol retratado na música; Ouça.

Falecido nesta quinta-feira, 29, Pelé, o Atleta do Século, reconhecido como o maior jogador de futebol da história do Brasil e do mundo, inspirou compositores e foi mencionado em várias músicas. Conheça algumas:

1) Gilberto Gil, quando voltava do exílio em Londres, compôs a MPB “Meio-de-campo”, em 1973, na qual homenageia o jogador Afonsinho, do Fluminense, que tinha postura combativa à ditadura militar. A música, que foi lançada por Elis Regina, menciona outros jogadores, como o Pelé, que jogava pelo Santos, e Tostão, do Cruzeiro.

2) Caetano Veloso lançou a balada “Love, Love, Love”, em 1978, que reproduzia no título as palavras de Pelé quando se despediu dos gramados: “Eu espero a visão que comove/ Pelé disse: Love, Love, Love”.

3) Chico Buarque fez o samba “O Futebol”, em 1989, no qual abordou o seu amor pelo futebol, inclusive, mencionando ídolos como Didi, Mané, Pelé e Canhoteiro.

4) Jackson do Pandeiro e Sebastião Batista fizeram o rojão “O Rei Pelé”, em 1974, em homenagem ao atleta.

5) Jorge Ben Jor fez o samba rock “O Nome do Rei É Pelé”, em 2004. Outro cantor apaixonado por futebol, que resume a obra do Atleta do Século.

6) Em 1969, Pelé e Elis Regina entraram juntos no estúdio para gravar o samba-canção “Tabelinha”, em 1969. O jogador e a cantora fizeram um EP contendo duas composições assinadas pelo próprio Pelé: o samba-canção dolente “Perdão, Não Tem” e “Vexamão”, quase um diálogo em que Pelé justifica a falta de habilidade em cantar.