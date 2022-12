Técnico do Paysandu relembra momento marcante com Pelé: 'Pediu minha permanência'; vídeo

A morte de Pelé, nesta quinta-feira (29), por causa de um câncer no intestino, rendeu diversas homenagens no futebol paraense. O técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, que tem história no Santos, clube do coração e que Pelé mais brilhou, falou sobre alguns momentos com o Rei do Futebol.

"Tive o prazer de conhecer o Pelé no Santos. O primeiro dia foi num treino, em 1978. Eu fazia parte do elenco do Santos e ele foi fazer um 'dois toques' com a gente, e foi ali que o conheci. Eu lembro bem que ele chamava todo mundo pelo nome. Ele sabia o nome dos jogadores, e quando ele falou o meu, me arrepiou", comentou.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Segundo Márcio, o momento mais marcante com Pelé foi no final de 2008. Em outubro daquele ano, após uma arrancada do Santos no Brasileirão Série A sob o comando do hoje treinador do Bicola, Pelé fez comentários em apoio à permanência de Márcio Fernandes para a temporada 2009.

"O dia mais feliz foi quando ele falou, quando eu era treinador do Santos, ele pediu minha permanência. Aquilo foi muito gratificante, foi inesquecível. Esteve várias vezes nos treinos e me deu muita força. Eu era treinador de juniores, o Santos na zona de rebaixamento e a gente conseguiu permanecer na Série A", relembrou.

VEJA MAIS

Veja o vídeo do depoimento de Márcio Fernandes na íntegra