Qual a fortuna de Pelé? Saiba quando o Rei do Futebol pode ter deixado de herança aos filhos

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu aos 82 anos de idade nesta quinta-feira (29), por falência múltipla dos órgãos. Ele vinha combantendo um câncer no cólon do intestino há cerca de um ano. O Rei do Futebol teve sete filhos e deixa seis herdeiros. Mas pouco se sabe sobre a fortuna acumulada pelo ídolo maior do futebol mundial ao longo da carreira e quanto ele deixa de herança.

Em 1975 Pelé assinou contrato com o NY Cosmos que o tornou, na época, o atleta mais bem pago do mundo. O acordo previa o pagamento de US$ 7 milhões (cerca de R$ 200 milhões em valores atuais) por três anos.

Mais recentemente, em 2010, o ex-jogador de Santos, Cosmos e Seleção Brasileira firmou contrato com a empresa Legends 10, do empresário britânico Paul Kemley e do fundo de investimentos americano Kayne Anderson. Este acordo fez com que o grupo passasse a administrar todos os contratos publicitários do Rei, cujas campanhas não eram inferiores a R$ 2 milhões.

De acordo com levantamento do Estadão, feito em 2010, Pelé acumulou mais de R$ 18 milhões em publicidade. Depois, durante a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, o Rei do Futebol faturou mais R$ 25 milhões em campanhas das principais marcas do mundo, como Coca Cola, Volskwagen, P&G e Emirates Airlines, apontou estudo da Bloomberg.

Ainda em 2014, a revista Forbes elaborou uma lista com os desportistas aposentandos mais bem pagos do mundo. Pelé ficou na 10ª colocação, com rendimentos de cerca de US$ 15 milhões anuais.

O líder disparado foi o americano Michael Jordan, ex-jogador de basquete, com ganhos na casa dos US$ 90 milhões. O "pódio" também tinha o americano Arnold Palmer (golfe) e o inglês David Beckham (futebol).