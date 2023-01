Velório de Pelé começa na manhã desta segunda-feira (2), em Santos; veja os detalhes

Começa nesta segunda-feira (2) a despedida a Pelé. A partir das 10h, no estádio do Santos, a Vila Belmiro, que por muitos anos foi a casa do Rei do Futebol, terá início o velório do ídolo brasileiro. O ex-jogador morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos. Após travar uma luta contra o câncer de cólon, Pelé teve falência múltipla dos órgãos.

Corpo embalsamado

Ainda no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, o corpo de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, foi embalsamado. O procedimento permitirá que o caixão fique aberto durante a cerimônia, que durará até às 10h de terça-feira (3). O corpo deixará o local durante a madrugada de domingo (1º) para segunda-feira (2) e chegará por volta das 4h da manhã à Vila Belmiro.

O governo do Estado de São Paulo chegou a disponibilizar um carro dos bombeiros para que o caixão fosse transportado até Santos em cortejo. No entanto, a família preferiu algo mais discreto. A Polícia Militar preparou uma megaoperação para o velório, incluindo a escolta para levar o corpo até a Vila Belmiro.

Mais de mil jornalistas, de todos os continentes, estão credenciados. O Santos não consegue estimar o público esperado do velório.

Autoridades

Uma das presenças confirmadas na despedida a Pelé é a do presidente recém-empossado Lula. Depois da posse – que teve um minuto de silêncio em homenagem ao Rei do Futebol – realizada neste domingo (1°), em Brasília, Luiz Inácio Lula da Silva definiu o velório de Pelé como o primeiro evento da sua agenda oficial na presidência. A equipe de Lula esteve nos últimos dias no estádio para definir os protocolos de segurança.

Outros governantes também são esperados para o velório. O vice-presidente Geraldo Alckmin – torcedor santista -, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas devem estar presentes.

Já entre as autoridades do futebol, confirmaram a ida à cerimônia o presidente da FIFA, Gianni Infantino, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, e o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol, Alejandro Domínguez.

Rito funerário

De acordo com o Santos, o caixão ficará posicionado no centro do gramado até o fim do velório, na terça. No mesmo dia, ocorrerá um cortejo pelas ruas de Santos e passará pelo Canal 6, por onde a mãe de Pelé mora e seguirá para o Memorial Necrópole Ecumênica, onde será o sepultamento. Esta cerimônia será reservada aos familiares.

Morte do Rei

Internado desde 29 de novembro, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, passou a não responder mais ao tratamento quimioterápico que fazia desde setembro de 2021, quando foi operado de um câncer no intestino. Pelé recebeu tratamento paliativo para aliviar a dor e a falta de ar, mas não resistiu.