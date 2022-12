Governo do Pará decreta luto oficial de três dias por morte de Pelé

O governo do Pará decretou luto oficial de três dias em todo o território paraense pelo falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que morreu nesta quinta-feira (29). Conforme o decreto, assinado pelo governador Helder Barbalho e publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado, nesta quinta, a medida "considera o justo reconhecimento pelo exemplo e pela contribuição legada a todos os brasileiros".

VEJA MAIS

O luto oficial em sinal de pesar começou a contar ainda na quinta-feira, data de publicação do decreto.