Chico Buarque resgata encontro épico para homenagear o Rei do Futebol

O cantor e compositor Chico Buarque prestou uma homenagem especial ao Rei Pelé em seu perfil oficial no Instagram. Ícones em suas respectivas expertises - um na música e poesia e o outro no futebol arte -, os dois tiveram um encontro memorável em 2017, quando Pelé comemorava 77 anos, e que foi registrado em vídeo para a posteridade.

As cenas mostram a visita que Pelé fez ao campo do Politheama, time de futebol criado por Chico Buarque, no Rio de Janeiro. Diante das câmeras e bem à vontade, os dois "craques" se entregam a um bate-papo descontraído e falam de suas paixões dentro e fora das quatro linhas.

E admitem até que tentaram enveredar um pela vocação do outro, mas, o amor pelo futebol acaba sendo o fiel da balança e pende para o lado do eterno craque da Vila Belmiro quando Chico pergunta a Pelé se ele sonhava e com o quê sonhava, antecipando a sua resposta: "Porque eu sempre sonhei em ser o Pelé!".

Apesar das tentativas, a música nunca foi o forte de Pelé. Já Chico, que modestamente se define como um bom jogador, usou o futebol por diversas vezes nas letras de suas canções