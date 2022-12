Pelé morreu: entenda a origem do apelido do Rei do Futebol

Ao longo dos 82 anos, Edson Arantes do Nascimento, deixa um legado no futebol e na história do Brasil. Seus feitos são lembrados por líderes mundiais, personalidades, esportistas e toda uma geração de jovens atletas que sonham em ser um terço do que foi o pequeno, que nasceu em Três Corações, em 1940. Antes mesmo de se consagrar como Rei do Futebol, Edson ganha o apelido de “Pelé”. Mas, afinal, qual a origem?

Qual a origem do nome Pelé?

Se acordo com o site do Vasco, tudo começou em 1944 quando o pai de Edson veio para São Paulo (SP), para jogar no Lusitana Atlético Clube (hoje, Bauru Atlético Clube). João Ramos do Nascimento, conhecido no futebol como Dondinho, trouxe a esposa Celeste, a mãe Ambrosina, o cunhado Jorge Arantes e os filhos Maria Lúcia com 8 meses, Jair, o Zoca, com 2 anos, e Edson, o Dico, com 4.

Sempre apaixonado por esporte, Edson assistia o futebol com a família. O ídolo era o goleiro do Vasco da Gama, apelidado de Bilé. Durante a “travinha” com o tio Jorge, Edison costumava gritar “Boa, Bilé!” quando realizava uma defesa. Mas como a dicção ainda estava em formação pela pouca idade, o garoto falava “Pelé”. O apelido pegou e o levou a ser referência no esporte, anos depois, e tornar-se o maior do mundo no futebol, além de conquistar uma carreira imbatível até hoje.