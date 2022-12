Maior ídolo do Paysandu, Quarentinha lembra encontro com o Rei Pelé: 'Não haverá outro igual'; veja

A história de Paulo Benedito Braga dos Santos no futebol está intimamente ligada a um clube e a recíproca é verdadeira. Falar de Quarentinha é falar de Paysandu. Falar de Paysandu é citá-lo como o maior jogador da história do clube. É quase uma simbiose da bola, que em algum momento, mais precisamente em 6 de agosto de 1968, abriu caminho para uma visita ilustre, que seria marcada para sempre na história dos personagens envolvidos.

Em 1968, Pelé já era o Pelé. Havia dominado o mundo desde a conquista da primeira Copa do Mundo, em 1958, aos 17 anos. Logo cedo acostumou-se ao título de "Rei" e por onde andava era alvo de olhares e tentativas de aproximações. Mas em campo a relação era outra. Frente a frente no centro do gramado da Curuzu, Quarentinha e Pelé trocaram as flâmulas e seguiram seus espetáculos pelos 90 minutos seguintes.

"Nesse momento eu disse para ele que estávamos honrados em recebê-lo novamente em nosso estado e ele disse que estaria sempre à disposição de todos, pois a função dele era ter o contato com o público onde ele fosse, mostrando que realmente é um profissional e um ser humano diferenciado", lembra Quarentinha, também camisa 10.

Pelé deixou o Papão sem goleiro

Naquele amistoso, o Santos saiu vitorioso pelo placar de 3 a 1, com direito a dois gols de Pelé. Na época, a idolatria sobre o atacante já era tão grande que o goleiro bicolor acabou gerando um momento inusitado.

"O Pelé saiu de campo 10 minutos antes do fim. O nosso goleiro, o Márcio, que veio emprestado do Fluminense, quando o Pelé saiu, o Márcio largou o jogo em movimento e saiu correndo atrás do Pelé para pedir a camisa, coisa que eu não lembrei de pedir na hora da flâmula. Ele deixou o time completamente sem goleiro", conta.

Só restou a saudade

Depois desse dia, a vida voltou à normalidade, Quarentinha se tornou o maior jogador de futebol na história do Paysandu, foi considerado o maior jogador do futebol paraense no século XX e acumulou um total 12 títulos paraenses, sendo reconhecido como o maior campeão do Paysandu. Por outro lado, Pelé continuou quebrando a barreira do possível e transcendeu a imagem do esporte para o panteão dos deuses. Aos 82 anos, na quinta-feira (29), Pelé deixa a vida material e vai de vez para o seleto grupo das figuras mais importantes de toda a história moderna.

"A notícia foi uma tristeza para todo mundo. O Pelé foi a expressão maior não só do futebol, mas exatamente um representante do nosso país. Reis, rainhas, presidentes chegavam a ele como se ele fosse a realeza. Não haverá outro", resume Quarentinha. "A presença dele era marcante. Ele se movimentava de uma maneira impressionante e tinha uma visão global da partida. Ele deu um show aqui", lembra.

Quarentinha e a camisa dada pelo amigo em comum, Manoel Maria. (Thiago Gomes / O Liberal)

O encontro marcante na vida de Quarentinha seria o único. Depois disso, Pelé, que já estava próximo de sair do Santos, foi jogar nos Estados Unidos, enquanto o bicolor continuou sua jornada. Anos depois, a amizade com o também paraense Manoel Maria, um grande amigo de Pelé, o trouxe uma lembrança, uma camisa do Santos autografada pelo Rei.