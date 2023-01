Engenheiro divulga imagens da fase final das obras no Mangueirão; vídeo

Um dos engenheiros responsáveis pelas obras no estádio Mangueirão, Arnaldo Dopazo, divulgou um vídeo nas redes sociais de como está o Olímpico do Pará a pouco mais de dois meses antes da reabertura. Nas imagens é possível ver que quase todos os setores do Colosso do Bengui estão em fase de finalização. Confira:

Na primeira imagem, pode-se ver que quase todo o novo estacionamento do estádio está concluído. Também em fase final de obras estão as rampas que dão acesso às arquibancadas e o setor de "bares", que fica embaixo da área destinada ao público.

Além disso, percebe-se que os banheiros do novo estádio foram completamente reformulados, assim como os camarotes, que contarão com ar-condicionado e cadeiras exclusivas. No gramado, existe a área destinada aos bancos de reservas, mas que ainda não recebeu os assentos.

Novo Mangueirão

Depois de mais de dois anos em reformas, o Mangueirão já tem data para abrir as portas: será no dia 19 de março, em um clássico Re-Pa. Segundo o governador do Pará, Helder Barbalho, o estádio será reinaugurado com o clássico Re-Pa, válido pela sexta rodada do Parazão 2023.

O Mangueirão entrou em reforma em fevereiro de 2021 e segundo o Governo do Estado, está com quase 100% das obras concluídas. A nova estrutura do estádio está de acordo com os padrões da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e da Confederação Brasileira (CBF).