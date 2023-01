Rodadas do Parazão 2023 serão mudadas para que Re-Pa seja jogado no Mangueirão; entenda

As rodadas seis e oito do Campeonato Paraense de 2023 serão alteradas. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esporte de O Liberal ligada a Federação Paraense de Futebol (FPF), as partidas do estadual deste ano serão reorganizadas para que o clássico entre Remo e Paysandu possa ocorrer no dia 19 de março, data da reabertura do estádio Mangueirão.

De acordo com a tabela básica do Campeonato Paraense, divulgada pela FPF em dezembro de 2022, o clássico Re-Pa seria disputado na sexta rodada do estadual, por volta do dia 26 de fevereiro. No entanto, o duelo precisou mudar de data, devido à reinauguração do estádio Mangueirão.

Um mês após o anúncio, durante o evento de lançamento do estadual, o governador do Pará, Helder Barbalho, disse que o Olímpico do Pará será entregue no dia 19 de março. Logo em seguida, o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, disse que o jogo de reabertura do estádio seria o clássico Re-Pa.

De acordo com a fonte de O Liberal, não apenas o jogo entre Remo e Paysandu terá a data alterada, mas sim todas as demais partidas da rodada seis. Elas serão disputadas no dia 19 de março, enquanto as partidas da oitava rodada, marcadas inicialmente para este dia, serão realizadas no final de semana do dia 26 de fevereiro.

A fonte revelou que houve a necessidade de mudança de rodadas devido ao calendário básico do futebol brasileiro, divulgado pela CBF. A última rodada da primeira fase do Parazão deve, portanto, ocorrer impreterivelmente até o dia 19 para que o torneio seja disputado dentro do prazo exigido pela entidade máxima do futebol.