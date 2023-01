Parazão 2023: Clube do interior fecha com meia-atacante campeão pelo Remo

O Parazão está na porta e os times buscam novos jogadores para a estreia na competição. O Caeté, equipe de Bragança (PA) e que chegou às quartas de finais do Campeonato Paraense do ano passado, fechou a contratação do meia-atacante Tiago Miranda, ex-Remo, para a disputa do estadual.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Tiago Miranda, de 23 anos, é cria das categorias de base do Remo e teve uma passagem marcada por conquistas e acesso, porém, o clube azulino, optou por encerrar o contrato com o jogador, que fez parte do elenco campeão da Copa Verde 2021, Parazão 2022, além do acesso à Série B em 2020.

VEJA MAIS

Miranda já atou fora de Belém, em 2020 foi emprestado pelo Remo ao Flamengo-SP. Após deixar o clube azulino, Tiago Miranda jogou pelo Aruko-PR, retornou ao Flamengo de São Paulo e seu último clube foi o Santa Rosa, na Segundinha do Parazão.

O Caeté chega ao Parazão ao comando do técnico Emerson Almeida, ex-Tuna Luso. O time se apresentou no dia 2 de janeiro e terá no elenco um jogador de fora do país, o atacante uruguaio Lázaro. Zoppi. O Caeté está no grupo A, ao lado do rival Bragantino, Remo e Itupiranga. A estreia do clube será no domingo (22), contra o São Francisco, na cidade de Ipixuna (PA).