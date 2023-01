Parazão 2023 terá VAR nas duas partidas das finais, afirma presidente da FPF

O Parazão de 2023 terá uma grande novidade. As duas partidas da final do torneio terão a presença do árbitro de vídeo, o VAR. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (6) pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, durante o evento de lançamento do Campeonato Paraense, que ocorre no Parque da Residência, em Belém.

"A grande novidade [do campeonato] é o VAR. Teremos nas finais. Estamos trabalhando também para ter nas semifinais, mas com certeza teremos para a final", disse Gluck Paul.

O Campeonato Paraense começa dia 21 de janeiro. O atual campeão, o Remo, enfrenta o Independente de Tucuruí no estádio Baenão, em Belém. No dia seguinte, o Paysandu, atual vice-campeão, encara o Bragantino, na Curuzu.