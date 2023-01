Novo atacante do Paysandu minimiza pressão pelo acesso à Série B: 'Em todo clube grande tem isso'

O atacante Vicente já está trabalhando com o elenco do Paysandu para a temporada deste ano. O recém-contratado foi anunciado pela diretoria bicolor na última segunda-feira (2), vindo do Jacobina-BA, por onde marcou nove gols em oito jogos pela Série B do Campeonato Baiano.

Na tarde desta sexta-feira (6), o atleta concedeu entrevista coletiva, onde explicou os motivos que o trouxeram ao bicolor paraense e, segundo ele, por pouco a chegada não foi adiada. "Eu estava em casa e me ligaram para vir para jogar no Pará. Acabei vindo, só que o que era para acontecer, não aconteceu, que foi o Carajás disputar a primeira divisão. Aí fui para o Jacobina-BA, onde fui artilheiro. De lá eu segui para o Vitória-BA, onde fiquei treinando um pouco e não me quiseram. Depois voltei ao Carajás e vim parar no Paysandu", explica.

A história confusa sobre a sua vinda, no entanto, já ficou no passado. Em Belém, Vicente terá um desafio novo na carreira, mas acredita ter condições plenas de ajudar o clube a retornar à Série B e a conquistar os demais títulos da temporada, que começam no dia 22, com a estreia no Campeonato Paraense.

"Acho que a cobrança da torcida é normal. Qualquer atleta que chega em um clube tem uma cobrança. Faz parte do futebol, da história, da torcida. Isso eu venho sabendo e preparado. Já estava treinando. Cheguei em atividade, juntamente com o grupo. Estou trabalhando com seriedade e estou pronto para qualquer momento que a comissão técnica precisar", garante Vicente.

Estilo de jogo

Vicente tem 23 anos e atua como centroavante, mas segundo ele também tem outros recursos e sabe bem como enfrentar o estilo de jogo do Parazão. "Eu sou centroavante, mas também jogo pelas beiradas. Tenho uma característica de força, para mim não existe jogada perdida. Eu joguei na reta final da segunda divisão, mas sei que a primeira divisão é muito dura, difícil. Estou trabalhando para isso. Temos a comissão técnica que vem nos ajudando muito e vamos para cima, em busca do título estadual", encerra.

A estreia do Paysandu no Parazão acontece no próximo dia 22, contra o Bragantino, na Curuzu.