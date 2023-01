Paysandu: Vandick explica aposta no mercado estrangeiro: ‘Por concorrência com o Paulistão’

Uma das curiosidades do Paysandu para esta temporada 2023 é o fato do elenco ser o mais 'internacional' dos últimos anos. Além dos três estrangeiros já confirmados, ainda há a possibilidade de fechar com o meia venezuelano Andrés D'Agostino, de 20 anos. O atleta tem treinado no clube, mas ainda não há um parecer sobre a permanência.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Com isso, a equipe de O Liberal conversou com o executivo de futebol bicolor, o ídolo Vandick Lima, que contou sobre o processo de contratações dos nomes. De acordo com o dirigente, a concorrência com o estadual de São Paulo foi um dos principais fatores:

"Foram surgindo esses nomes e analisamos e vimos qualidade pra fazer parte do nosso elenco. Não foi uma mudança de estratégia. Outro fator também foi a dificuldade em trazer jogador brasileiro por causa da concorrência com o Paulistão", explicou o executivo.

VEJA MAIS

Até o momento, o Paysandu já confirmou pelo menos três reforços estrangeiros: o meia venezuelano Robert Hernández, o zagueiro colombiano Oswaldo Bocanegra e o volante paraguaio Jorge Jimenéz. Além disso, existe uma suposta negociação com o meia equatoriano Renny Simiesterra.

Vale lembrar, o Paysandu realiza no próximo sábado (7) um treino aberto à torcida e à imprensa, no estádio bicolor. A pré-temporada do Paysandu continua na segunda-feira (9), quando a equipe viaja para Barcarena, onde realizará ficará até pouco antes da estreia no Campeonato Paraense. A primeira partida bicolor no estadual será no domingo (22), contra o Bragantino, às 17h, na Curuzu.