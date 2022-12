Mais um estrangeiro? Meia equatoriano Renny Simisterra pode fechar com o Paysandu, aponta site

O Paysandu possui três jogadores estrangeiros e pode ganhar mais um. De acordo com o site equatoriano “Futbolecuador”, o meia Renny Simisterra, de 25 anos, pode pintar no Estádio da Curuzu.

Renny Simisterra jogou a Copa Libertadores e a Sul-Americana deste ano e estaria em “negociações avançadas” com o Paysandu. O meia equatoriano jogou a temporada 2022 pelo Deportivo Táchira, do Equador, mesmo clube de Robert Hernández, de 29 anos, venuzuelano, atleta contratado pelo Papão e que já se apresentou no clube para iniciar a pré-temporada.

Além de Robert Hernández, o Paysandu possui atualmente no elenco mais dois jogadores de fora do país. O zagueiro colombiano Henríque Bocanegra, além do paraguaio Jorge Jiménez.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu, mas até o momento não obteve retorno.