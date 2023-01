Paysandu oficializa a contratação de Alex Matos, ex-Cruzeiro; acordo prevê dois anos de contrato

O Paysandu oficializou nesta sexta-feira (6) a contratação do atacante Alex Matos, de 20 anos. O jogador, que pertencia ao Cruzeiro-MG, estava em Belém desde a última quinta-feira (5) mas aguardava o resultado de exames médicos para ser anunciado. O jogador chega à Curuzu com um contrato de dois anos com o Papão.

A contratação de Alex Matos já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. Na ocasião, a reportagem entrou em contato com o executivo de futebol bicolor, Vandick Lima, que deu detalhes da negociação.

Segundo ele, o Paysandu adquiriu na negociação 55% dos direitos econômicos de Alex Matos. O Cruzeiro, agora ex-clube do atacante, possui 20% dos direitos. Os outros 25% ficam com o próprio atleta.

A ideia da diretoria do Papão é que Alex Matos se torne um ativo financeiro do clube nos próximos anos. O Bicola tenta repetir com o jogador o exemplo bem sucedido de Marlon, atacante que foi negociado pelo Papão ao Gil Vicente, de Portugal. O clube europeu comprou 50% dos direitos econômicos do atleta por 350 mil euros, cerca de R$ 1,95 milhões na cotação atual.

Expectativa

Ansioso pelo primeiro encontro com a Fiel Bicolor, Alex Matos falou com a assessoria de comunicação do clube e destacou a tradição do Paysandu no futebol nacional.

“É um desafio novo para mim. Quando olhei o time do Paysandu, vi a história do time, da torcida, isso me encantou muito pelos vídeos. Estou doido para entrar em campo logo para jogar com muito amor e raça por essa torcida”, afirmou Alex Matos.

Carreira

Natural de Montes Claros, interior de Minas Gerais, Alex Matos deu os primeiros passos no futebol na base do São Caetano. Em 2020 ele foi para o sub-20 do Cruzeiro e disputou o Brasileirão da categoria e o campeonato estadual.

Em 2022, Alex se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior e passou a integrar o elenco principal da Raposa na Série B. Apesar disso, ele não foi utilizado em nenhuma partida pelo técnico Paulo Pezzolano.