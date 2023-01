Novos Marlons? Paysandu tem direitos econômicos de jovens jogadores contratados, afirma Vandick

O Paysandu tem mostrado um novo perfil de contratações nos últimos dias. Depois de começar a temporada anunciando vários jogadores experientes, o Bicola passou a investir em jovens promessas. Os alvos do momento foram Vicente e Alex Matos, que chegaram à Curuzu em acordos de parceria com outros clubes. De acordo com o executivo de futebol, Vandick Lima, a ideia é que esses atletas virem ativos financeiros para o Lobo nos próximos anos.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"O clube precisa vender jogador. Como o Paysandu ainda não tem CT e, por conta disso, não está conseguindo formar tantos jogadores, estamos tentando a contratação de jovens promissores no sistema de parceria. O Paysandu fica com parte dos direitos econômicos e as outra agremiações com outra fatia. Além da parte técnica, que esperamos que eles nos respondam, eles serviriam de ativo financeiro", disse Vandick.

VEJA MAIS

Vandick disse que o clube tenta repetir com os jovens jogadores o exemplo bem sucedido de Marlon, atacante que foi negociado pelo Papão ao Gil Vicente, de Portugal. O clube europeu comprou 50% dos direitos econômicos do jogador por 350 mil euros, cerca de R$ 1,95 milhões na cotação atual.

Vandick disse no caso dos dois jovens contratados, o Paysandu ficou com, pelo menos, 50% dos direitos econômicos de futuras transferências. Vicente, por exemplo, tem divisão igualitária de direitos entre Papão e Carajás. Já Alex Matos tem os direitos econômicos repartidos entre Bicola (55%), Cruzeiro (20%) e o próprio atleta (25%).

Menor média de idade

O Paysandu da temporada 2023 será um time experiente. De acordo com um levantamento feito pela assessoria de comunicação do clube, o elenco deste ano terá média de idade de aproximadamente 28 anos. O jogador mais velho é o meia Ricardinho, com 36 anos, enquanto o mais novo é o lateral-esquerdo Juan Pitbull.

De acordo com Vandick, os jogadores mais novos chegaram também com a missão de nivelar a média de idade do elenco.

"Claro que não podemos ter um time só com jogdores experientes. Então, buscamos mesclar o elenco. Isso vai dar mais gás ao elenco que, somado à experiência, vai criar um time vencedor", disse.