Após passagens por Cruzeiro e Bahia, Victor Diniz é emprestado à Tuna Luso para o Parazão 2023

O meia Victor Diniz e o zagueiro Gabriel Vigia, promessas da base do Paysandu, estão sendo emprestados para adversários do Papão no Campeonato Paraense. Victor Diniz, de 21 anos, foi cedido para a Tuna Luso, enquanto Vigia vai disputar o estadual pelo São Francisco, de Santarém, que está de volta à elite do futebol local após anos na Segundinha.

Vitinho, como também é conhecido o meia-atacante, vai para a sua quarta experiência fora da Curuzu. Em 2019 ele passou alguns meses no time Sub-20 do Bahia, mas retornou ao Bicola em 2020 para jogar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Foram três gols em sete jogos disputados.

Cruzeiro

O destaque fez com que pintasse o interesse do Cruzeiro. A negociação envolveu o empréstimo por pouco mais de uma temporada: foram 8 gols em 27 jogos na base da Raposa, período que envolveu as disputas do Brasileirão Sub-20, Mineiro da categoria e Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. Victor Diniz retornou ao Papão após a Copinha e fez duas partidas pelo Parazão do ano passado.

Fortaleza

Após o estadual, Vitinho foi emprestado novamente, desta vez ao Fortaleza, aonde estaria próximo de outro paraense, Yago Pikachu. A passagem pelo Tricolo do Pici, no entanto, foi de baixa minutagem. O meia bicolor entrou em campo apenas duas vezes, pelo Brasileiro de Aspirantes, e não balançou as redes. A última partida do jogador foi no último dia 14 de julho, contra o Cuiabá. Ao fim da competição Sub-23 ele retornou a Belém, mas não foi aproveitado no time profissional do Paysandu.

Gabriel Vigia

Outra joia sendo lapidada pelo Papão, Gabriel Vigia tem 18 anos e começou sua formação na Desportiva Paraense. O jovem defensor chegou à base bicolor no ano passado e fez parte da campanha alviceleste no Brasileiro de Aspirantes. No segundo semestre foi emprestado para o próprio São Francisco: foram 12 jogos pelo Leão Mocorongo, que garantiu o acesso e o vice-campeonato da Série B do Campeonato Parense.