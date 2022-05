Após críticas ao Paysandu, Victor Diniz apaga post, mas histórico no clube compromete atleta

Depois de lançar críticas à gestão do Paysandu, time no qual possui contrato até o final do ano que vem, o meia Victor Diniz acabou apagando as postagens feitas em rede social. Nelas, o atleta criticou a política de oportunidades no clube, em especial para ele, que chegou a disputar o Parazão deste ano, mas acabou cedido por empréstimo ao Fortaleza.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A relação desgastada foi alvo do descontentamento do atleta, que hoje defende o Fortaleza, time do também paraense Yago Pikachu, citado por ele como um exemplo de exceção no tratamento dispensado aos atletas de origem local. Victor foi revelado nas categorias de base do clube, e estava emprestado ao Cruzeiro, retornando a Belém no início deste ano.

VEJA MAIS



Sem muito espaço, acabou novamente emprestado, desta vez ao futebol nordestino. De acordo com informações apuradas pela reportagem, a relação entre Victor e o Paysandu não estava muito boa. Em sua última passagem, o atleta teria faltado três vezes ao treino, num período de 45 dias. "Isso resume tudo sobre o comprometimento com o clube", informou a fonte consultada.

Procurado, o Paysandu não se manifestou sobre as declarações. Victor Diniz e o clube possuem vínculo até o final do ano que vem.