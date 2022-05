Emprestado, Victor Diniz critica Paysandu nas rede sociais: 'faltava briga justa pela posição'

O jogador do Paysandu emprestado ao Fortaleza, Victor Diniz, fez várias críticas ao Papão nesta quinta-feira (5) nas redes sociais. De acordo com o meia revelado na base bicolor, o Papão se tornou apenas "mais um time" para ele. Na mensagem, Victor diz que algumas pessoas de dentro do clube não deixam as disputas entre os jogadores serem justas.

"Estava há mais de três anos no clube e vi gente chegar e sentar na janela, sem tem nenhum compromisso com um clube tão grande como o Paysandu. Chegam, destroem tudo e vão embora, deixando toda a sujeira pra quem é mais fraco limpar", explica.

Meia critica o Paysandu nas redes sociais (Divulgação/ Instagram)

Segundo Victor Diniz, o tempo que ele passou no Paysadnu foi por uma promessa. No entanto, ele reclama que, durante este período, poucas chances foram dadas à categoria de base. Ele conta que, assim como ele, muitos outros jogadores formados na Curuzu não tiveram oportunidades na equipe principal.

De acordo com o meia, essa falta de oportunidade compromete o desenvolvimento do próprio clube. Ele citou casos de Yago Pikachu e Leandro Carvalho, crias do Paysandu, mas que tiveram chances de jogar e cresceram na carreira. Victor diz que, caso o tratamento com a base continue assim, os talentos bicolores não aparecerão mais.

Jogador exige mais oportunidades para atletas da base (Divulgação/ Instagram)

"Já vi muito jogador, que eu não chego nem perto de jogar o mesmo futebol, que estão parados e largados. Por outro lado, tem jogador paraense que a gente nunca ouviu falar e está jogando campeonato importante. Se for pedir desculpa que eu disse, peço apenas para a torcida", finalizou.

Emprestado ao Cruzeiro no ano passado, Victor Diniz voltou ao Paysandu no início deste ano para a disputa do Campeonato Paraense. O jogador até fez parte do elenco que conquistou o vice-campeonato estadual, mas teve poucas oportunidades e foi novamente emprestado o Fortaleza-CE. Na carreira teve passagens rápidas também pela base do São Paulo-SP e Palmeiras.