Presidente do Condel desmente empresário e nega proposta de compra da SAF do Remo

O presidente do Conselho Deliberativo (Condel) do Remo, Milton Campos, disse ao Núcleo de Esportes de O Liberal que o clube ainda não recebeu nenhuma proposta de compra. A informação foi dada um dia após o administrador da VL Gold Dubai, Leandro Rodrigues, afirmar que a empresa ofereceu mais de R$ 210 milhões para adquirir a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Leão.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

De acordo com Leandro, um documento foi formalizado e entregue a um representante da empresa no Pará. Segundo o empresário, o intermediário faz parte do Condel azulino e está tratando diretamente com o presidente, Milton Campos.

VEJA BEM:

No entanto, Milton disse que nenhuma proposta neste sentido foi apresentada ao conselho. Ele ainda informou que qualquer atualização em relação a este caso será discutida pelos conselheiros. Na última quarta-feira (4), a informação também foi negada pelo presidente azulino, Fábio Bentes.

Atualmente, o Condel do Remo tem uma comissão para estudos da SAF. O setor é comporto por seis conselheiros, que irão buscar informações, debater sobre o assunto e alinhar detalhes de aquisição caso haja alguma proposta de compra do clube.

Apesar do fato ter sido negado por Milton Campos, o dono da VL Gold Dubai, Leandro Rodrigues, disse que o Remo tem até o dia 28 de maio para responder a proposta. Além da equipe paraense, a empresa negocia a compra de um clube da Segunda Divisão da Inglaterra, o Swansea.

O empresário afirma que o dinheiro investido no Remo nesta primeira etapa, caso o negócio seja feito, será aplicado em algumas áreas. Um delas é o estádio azulino, que passaria por melhorias, além de buscar parceria com Estado na administração do Mangueirão.