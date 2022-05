Por falta de réus, TJD-PA suspende julgamento de briga no Re-PA da final do Parazão

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) decidiu suspender a sessão que julgaria a briga entre jogadores e membros da comissão técnica de Remo e Paysandu na final do Campeonato Paraense de 2022. Segundo a Justiça, uma nova audiência, marcada para o dia 17 de maio, às 17h, deve proferir o veredito aos réus da ação.

De acordo com a Justiça, os réus do Remo - o preparador Juninho e o assistente Edson Gonzaga - não estavam presentes no julgamento. Além disso, o ex-coordenador de segurança bicolor Luciano Mendes também não compareceu à audiência. Por conta da ausência dos réus, o TJD-PA decidiu adiar a sessão.

Nesta quinta, apenas o zagueiro Marcão e os advogados do Paysandu prestaram depoimento. Além disso, Valeny Silva e Marcelo Bentes, agredidos por Luciano Mendes na briga, também falaram ao juri.

De acordo com a Justiça, na sessão marcada para o dia 17 de março, serão ouvidos os réus que não participaram da audiência desta quinta. Logo em seguida, o juri vai se reunir para deliberar a sentença aos acusados.

Entenda o caso

Remo e Paysandu fizeram a decisão do estadual em duas partidas. A primeira delas ocorreu no Baenão, no dia 3 de abril, e foi vencida pelo Remo por 3 a 0. A segunda parte da decisão aconteceu no dia 6, na Curuzu, e os bicolores venceram por 3 a 1, dando o título ao maior rival. Após o fim do jogo, houve uma invasão de campo e uma sucessão de atritos, com direito a agressões físicas, verbais e envolvimento da Polícia Militar.