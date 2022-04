Delegada e esposa de acusado de agredir funcionária do Remo no Re-Pa diz: 'Parece mais oportunista e dissimulada'

A final do Parazão no dia 6 de abril, que terminou com o título do Remo dentro da Curuzu, ainda rende. O clube azulino acusa o coordenador de segurança do Paysandu, Luciano Mendes, de agressão contra a coordenadora de logística Remo, Valeny Silva. Duas semanas após o corrido, a esposa do acusado, a delegada Rosalina Mendes, nega as acusações e escreveu, em uma rede social, que a situação parece ser “oportunista e dissimulada”. Em contrapartida, a reportagem de Oliberal.com teve acesso ao Boletim de Ocorrência registrado pela dirigente azulina.

Em prints retirados de uma rede social, Rosalina Mendes responde ao questionamento de um rapaz que fala sobre imagens em que aparecem Luciano e Valeny no momento da confusão.

“Que imagem aparece ela sendo agredida? Tenho todas as imagens e em nenhuma delas aparece sendo agredida”, disse em uma postagem, e prosseguiu.

“A verdade vem à tona, acha mesmo que essa mulher levasse um soco de homem ou mulher ela levantaria com rosto limpo? Sem vermelhidão, me parece mais oportunista e dissimulada. Conheço muito bem a pessoa que ela diz supostamente ter agredido”, escreveu.

No Twitter, a funcionária do Remo, Valevy Silva, disse que vai seguir com o caso até o fim, que não vai se intimidar e que acredita na Justiça.

“Não adianta! Não vou me calar! Não tentem intimidar que não terá silêncio, nem que demore o tempo que for. Vou até o fim! Eu sei que vai chegar o dia que eu não terei que provar que não estou mentindo e nem que estou louca. Ainda acredito na Justiça”, publicou a azulina, que registou um Boletim de Ocorrência no dia seguida o jogo, 7 de abril.

Boletim de Ocorrência foi registrado no dia 7 de abril (Divulgação)

A equipe de O Liberal procurou a Polícia Civil para esclarecer o procedimento da delegada Rosalina Mendes. Em nota, a assessoria de comunicação da PC informou "que o caso está sendo investigado pela Seccional Urbana do Marco, em Belém. Diligências estão sendo feitas para ouvir os envolvidos e levantar informações sobre o ocorrido".

Em contato com a equipe de O Liberal, o acusado pelo Remo de agressão, Luciano Mendes, afirmou que só vai se pronunciar após o término do processo.