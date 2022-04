Paysandu pode ser denunciado no TJD-PA por tumulto e 'apagão' na final do Parazão; entenda

A perda do título na Curuzu para o maior rival no Campeonato Paraense, após ter vencido no tempo normal pelo placar de 3 a 1, e todo consequente desdobramento da festa de entrega do troféu, comemoração dos jogadores e evacuação do estádio podem ser alvos de uma investigação por parte do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA). Se confirmadas as ocorrências relatadas na súmula pelo árbitro Rafael Claus, o Paysandu pode ser denunciado e julgado.

Conforme assinalado pelo árbitro, o delegado da partida, Cláudio Santos, repassou que "foram atirados copos plásticos contendo líquido em direção ao gramado, após o final da partida". O autor dos disparos teria sido identificado, conforme boletim de ocorrência registrado na noite da partida.

Além disso, "houve confusão generalizada envolvendo as equipes de segurança, dirigente das duas equipes no centro do gramado". As informações chegaram até o Tribunal de Justiça Desportiva, que deve analisar os fatos para decidir se denuncia o clube, conforme frisa o presidente da corte desportiva, Mário Célio Alves.

"Nossa Procuradoria vai analisar com calma todos os fatos ocorridos ontem para se manifestar. Não foi apenas o apagão a possível infração. Tivemos invasão de campo por ambas as equipes, agressões, atos de vandalismo. Muito temas que potencialmente podem gerar denúncia", declarou.