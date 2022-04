Após 'apagão', jogadores do Remo provocam o Paysandu durante comemoração na Curuzu; assista

O 47º título estadual do Remo foi dentro da Curuzu, na casa do Paysandu, seu maior rival. Após confusão ao fim da partida, os jogadores do Remo comemoraram no pódio e levantaram a taça, porém, as luzes do Estádio da Curuzu apagaram, mas isso não intimidou os azulinos, que provocaram o rival cantando “festa no chiqueiro”.

ASSISTA