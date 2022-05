Torcedor do Remo pode presentear a mãe com vídeo de jogador azulino; saiba como

O Remo divulgou nas redes sociais uma ação em homenagem ao Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (8). Os torcedores azulinos vão poder presentear suas mães com uma mensagem de vídeo gravada por um jogador do Leão, além de um texto. Para isso, basta fazer o cadastro no site disponibilizado pelo clube. Clique aqui para se inscrever.

Cinco jogadores do clube estarão disponíveis para participar da homenagem: o goleiro Vinícius, o zagueiro e capitão Marlon, o lateral-esquerdo Leonan - herói do título paraense - e os atacantes Brenner e Rodrigo Pimpão. O vídeo e o texto serão enviados no dia 8, via e-mail.

Vale lembrar, o um dia antes o Remo entra em campo, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Leão, que buscar permanecer no G8 do torneio, visita o Brasil de Pelotas-RS no sábado (7), às 19h, no Estádio Bento Freitas. Acompanhe a partida pela transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

Confira a nota do Remo sobre a ação

"O amor pelo Clube do Remo passa por gerações, mães e filhos compartilham desse sentimento, torcem, apoiam e vibram juntos! O Clube se torna parte da família. Ser torcedor é afirmar o orgulho dessa parte importante de sua identidade.

Como forma de retribuir todo esse carinho por elas, que nos ensinaram a torcer pelo Leão desde criança, que nos ensinaram a acompanhar o Mais Querido, neste dia das mães, os filhos tem a oportunidade de enviar uma mensagem em vídeo, através dos jogadores, para suas mães e torcedoras do Rei da Amazônia.

Torcedor, presenteie a sua mãe com uma mensagem do atleta do Leão! Preencha os dados e participe!".